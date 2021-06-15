https://news.day.az/world/1352710.html В России увеличивается суточный прирост заболевших СOVID-19
В России увеличивается суточный прирост заболевших СOVID-19
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 14 185 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 5 238 593.
За последние сутки от коронавируса умерли 379 человек. Число умерших от коронавируса достигло 127 180.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.
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