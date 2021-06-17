ЕС и США создадут рабочую группу по вакцинам для упрощения их производства и поставок

Участники саммита ЕС - США договорились о создании совместной рабочей группы по вакцинам для решения проблем их производства и поставок. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Day.Az.

"Совместная рабочая группа ЕС - США будет способствовать глобальному производству вакцины и поддержанию логистических цепочек. Уроки пандемии COVID-19 учат нас, как избежать будущих пандемий и кризисов здравоохранения, и мы обсуждали возможность заключения соглашения о [противодействии] будущим пандемиям", - заявил Мишель.

"Наша цель ясна - добиться того, чтобы две трети мирового населения было вакцинировано к концу 2022 года", - отметил он. Для достижения этой цели международного сообщество должно, в частности, предоставлять вакцины бедным странам, а также увеличивать их производство.