Турция ведет переговоры о строительстве космодрома с тремя странами

Турция ведет переговоры с тремя странами, на территории которых она хотела бы построить космодром.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал глава Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.

При этом сами страны Йылдырым не назвал, но уточнил, что космодром должен быть на берегу моря и находиться близко к экватору. По его словам, при взгляде на карту понятно, о каких государствах идет речь.

Глава турецкого агентства уточнил, что в планах использовать космодром для предоставления коммерческих пусковых услуг. Для этого Турция собирается в партнерстве с другими странами совместно разработать ракету, которая могла бы выводить на низкую околоземную орбиту от двух до четырех тонн.

Также Йылдырым сообщил, что Турция рассматривает Россию в качестве потенциального партнера по разработке и созданию своих ракет среднего класса.

"Мы пока ещё не на том уровне, чтобы самостоятельно строить такие ракеты. Мы, конечно, над этим работаем, но пока нам понадобится международная кооперация. В этом плане Россия могла бы стать хорошим партнёром. В ходе наших переговоров это мы тоже обсуждаем", - сказал он.

Ракета грузоподъемностью от двух до четырех тонн и стартовой массой около 300 тонн понадобится Турции, чтобы запускать её с космодрома, который будет построен в одной из приэкваториальных стран.

В начале года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган представил национальную космическую программу. Он предложил отправить в космос первого гражданина страны, построить собственный космодром и отправить в конце 2023 года на Луну посадочный аппарат.