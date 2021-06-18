В Москве продлили ограничительные меры в связи с COVID-19

В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом (COVID-19) в Москве продлен срок действия введенных ограничений.

Как передает Day.Az, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что ограничительные меры продлены до 29 июня, наряду с этим будут приняты новые меры.

"Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках - тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем. ... С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", - написал мэр в своем блоге.

Фан-зоны и танцполы в Москве также будут закрыты.

В столице с начала июля начнут прививать мигрантов вакциной "Спутник лайт".

Отметим, из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в российской столице с 12 июня объявлена нерабочая неделя. Ресторанам и клубам с 13 до 20 часов вечера и с 23 до 6 часов утра запрещено оказывать услуги на месте. С 13 по 20 число месяца ресторанам и клубам запрещается оказания услуг общественного питания за исключением обслуживания навынос. Фуд-корты и детские развлекательные центры в торговых центрах закрыты на этот период. Свою деятельность прекратили объекты развлечений в городских парках. Предприятиям рекомендовано перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.