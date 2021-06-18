Чавушоглу встретился с верховным представителем ЕС

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель провели двустороннюю встречу.

Как передает Day.Az, об этом глава МИД Турции написал в Twitter.

На встрече были обсуждены вопросы повестки Турция-ЕС, либерализация миграционного и визового режима.

Напомним, Верховный представитель ЕС находится с визитом в Турции для участия в заседаниях "Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе" и дипломатического форума в Анталье.