https://news.day.az/world/1353768.html Чавушоглу встретился с верховным представителем ЕС
Чавушоглу встретился с верховным представителем ЕС
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель провели двустороннюю встречу.
Как передает Day.Az, об этом глава МИД Турции написал в Twitter.
На встрече были обсуждены вопросы повестки Турция-ЕС, либерализация миграционного и визового режима.
Напомним, Верховный представитель ЕС находится с визитом в Турции для участия в заседаниях "Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе" и дипломатического форума в Анталье.
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