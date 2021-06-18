В Турции заявили об успешном испытании противокарабельной ракеты Atmaca
Турецкая противокорабельная ракета Atmaca успешно поразила надводную цель в виде корабля во время последнего испытания перед поступлением на вооружение армии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем аккаунте в Твиттер.
По словам главы государства, решающий тестовый запуск был произведен сегодня.
"Стальной меч нашей Родины, противокорабельная ракета Atmaca, впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания сегодня перед тем, как попасть в арсенал вооруженных сил. Желаю успехов нашим вооруженным силам и нашему флоу", - написал турецкий лидер.
Президент Турции также опубликовал видео об успешном испытании ракеты.
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