Число жертв при крушении самолета в России выросло до девяти человек

Количество погибших в результате падения самолета L-410 с парашютистами в Кемеровской области на аэродроме Танай выросло до девяти человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов, передает Day.Az.

"По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что из семи погибших парашютистов, двое - инструкторы.

По его словам, самолет находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день.

"Самолет совершал четвертый вылет за день, и, конечно, был в исправном состоянии", - сказал собеседник агентства

Медики оказывают помощь 15 пострадавшим при крушении самолета с парашютистами в Кузбассе, из них 11 человек получили легкие травмы, сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"Пострадали 15 человек, среди них четверо в тяжелом состоянии, 11 - в легком", - сказали в пресс-службе.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. По данным Западно-сибирской транспортной прокуратуры, в ходе полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате на аэродром вылета. При развороте самолет задел крону деревьев крылом и упал.