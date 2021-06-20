https://news.day.az/world/1354214.html В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч
Бразилия перешагнула отметку в 500 тысяч жертв коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога на своей странице в Twitter.
"Пятьсот тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года", - написал он.
Он также выразил соболезнования друзьям и близким погибших.
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