В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч

Бразилия перешагнула отметку в 500 тысяч жертв коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога на своей странице в Twitter.

"Пятьсот тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года", - написал он.

Он также выразил соболезнования друзьям и близким погибших.