Генпрокуратура Армении о многочисленных предвыборных нарушениях

Генеральная прокуратура Армении возбудила дела примерно по 240 сообщениям о предвыборных нарушениях. Обвинения предъявлены 14 гражданам. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 123 сообщений касаются публикаций в прессе, 91 заявление поступило от физических лиц, в том числе по горячей линии прокуратуры, два заявления - из аппарата омбудсмена республики, в 65 случаях основанием послужили посты в соцсетях, а еще в 57-ми - оперативные данные были получены от сотрудников полиции.

155 заявлений касаются подкупа избирателей (дачи взятки, получения или посредничества), 59 - препятствования реализации избирательного права, 64 - препятствованию или напротив принуждению к участию в агитации, 42 - порчи материалов предвыборной пропаганды.

Еще 212 заявлений общего характера были перенаправлены в полицию для проведения проверочных мероприятий. По 135 заявлениям проверки продолжаются.

По 65 делам готовятся материалы для возбуждения уголовного дела, 26 дел уже возбуждено. 14 гражданам предъявлены уголовные обвинения: семерым -за получение взятки, шестерым -за подкуп избирателей.