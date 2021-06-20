https://news.day.az/world/1354342.html Опубликованы кадры фальсификации выборов в Армении - ВИДЕО
Опубликованы кадры фальсификации выборов в Армении - ВИДЕО
Распространились кадры фальсификации выборов в армянский парламент.
Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На одном из кадров видно, как избирателю предлагается положить в конверт бюллетень с номером 3.
Представляем вашему вниманию кадры фальсификации:
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