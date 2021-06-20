Опубликованы кадры фальсификации выборов в Армении

Распространились кадры фальсификации выборов в армянский парламент.

Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На одном из кадров видно, как избирателю предлагается положить в конверт бюллетень с номером 3.

Представляем вашему вниманию кадры фальсификации: