Центризбирком Армении обработал 2,54% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия Армении на 23.50 по ереванскому времени обработала 2,54% бюллетеней на    прошедших в стране внеочередных парламентских выборах. Это данные со 156 небольших сельских участков. 

Голоса распределились следующим образом:

1.            "Гражданский договор" - 61,47% (19743 голоса),

2.            блок "Армения" - 17,58% (5645),

3.            блок "Честь имею" - 5,38% (1728),

4.            "Процветающая Армения"  - 5,42% (1740),

5.            "Республика" - 2,04% (654),

6.            "Светлая Армения" - 1,26% (404).

Остальные электоральные конкуренты пока набирают десятые или сотые доли процента.        