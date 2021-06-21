https://news.day.az/world/1354403.html Центризбирком Армении обработал 2,54% бюллетеней - Пашинян лидирует
Центризбирком Армении обработал 2,54% бюллетеней - Пашинян лидирует
Центральная избирательная комиссия Армении на 23.50 по ереванскому времени обработала 2,54% бюллетеней на прошедших в стране внеочередных парламентских выборах. Это данные со 156 небольших сельских участков.
Голоса распределились следующим образом:
1. "Гражданский договор" - 61,47% (19743 голоса),
2. блок "Армения" - 17,58% (5645),
3. блок "Честь имею" - 5,38% (1728),
4. "Процветающая Армения" - 5,42% (1740),
5. "Республика" - 2,04% (654),
6. "Светлая Армения" - 1,26% (404).
Остальные электоральные конкуренты пока набирают десятые или сотые доли процента.
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