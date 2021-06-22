Курс биткоина резко упал из-за Китая

Курс самой популярной криптовалюты биткоина в ночь на 22 июня снизился до 31 тысячи долларов. Падение произошло после внедрения запрета на майнинг в Китае, сообщает CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

За последние две недели в КНР четыре провинции ввели запрет на майнинг, а накануне местные банки начали блокировать транзакции, связанные с цифровыми активами.

Падение цен 21 июня побудило институциональных инвесторов выйти из фьючерсов на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME). Кроме этого, на этом фоне крупные держатели биткоинов начали продавать свои активы.