В 20 городах России побит температурный рекорд

Российские регионы раскалилась от аномальной жары. Температурные рекорды побиты почти в двух десятках городов европейской части страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Санкт-Петербурге зафиксировали небывалые 34 с лишним градуса, почти столько же было во Пскове.

От страшного зноя задыхается даже северный Петрозаводск. Столица Карелии накануне прогрелась почти до плюс 33. Ждать прохлады в ближайшие дни не стоит, наоборот, по прогнозам россиян ждёт усиление жары.

В Москве может быть побит рекорд 120-летней давности. Похожая картина - на Дальнем Востоке, где температура превышает норму более чем на 12 градусов.