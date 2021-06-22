Необходимо сохранить соглашение с Турцией по беженцам

Германия считает необходимым сохранить и дальше развивать соглашение с Турцией по беженцам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы пока работаем над решениями [предстоящего 24-25 июня] саммита [ЕС]. Я думаю, что это соглашение между ЕС и Турцией имеет важное значение, оно должно дальше развиваться", - сказала Меркель. "Я в этом убеждена", - добавила канцлер.

"Турция проделывает замечательную работу в том, что касается поддержки в общей сложности 3,7 млн сирийских беженцев. В этой связи она заслуживает нашей помощи", - считает она.

Фон дер Ляйен, со своей стороны, отметила, что в понедельник вечером провела разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Она сообщила, что на повестке саммита ЕС 24-25 июня будут находиться вопросы возобновления переговоров с Анкарой в области борьбы с глобальным потеплением и здравоохранения, темы, связанные с созданием таможенного союза, а также миграционным пакетом. "Здесь, на мой взгляд, важно дальше поддерживать Турцию", - считает глава ЕК.

Соглашение, подписанное на саммите ЕС и Турции в Брюсселе в марте 2016 года, предусматривает меры по сокращению потока нелегальных мигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана и Пакистана. Эта схема была создана для уменьшения миграционного потока в Европу: у беженцев появилась возможность подать законное прошение об убежище с территории Турции. Именно беженцев, спасающихся от войны в своих странах, а не экономических мигрантов, которые пытаются нелегально проникнуть в Европу, страны ЕС готовы принимать и оказывать им поддержку. В апреле 2016 года началась реализация данного соглашения.