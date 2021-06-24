Делегация США едет в Турцию

Делегация в составе представителей Пентагона и Госдепартамента США прибудет в Турцию, чтобы обсудить вопросы обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула после вывода из Афганистана сил НАТО.

Об этом "Анадолу" сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Роб Лодевик, передает Day.Az.

"На этой неделе делегация из представителей Министерства обороны и Государственного департамента США отправится в Турцию, чтобы обсудить вопросы безопасности аэропорта Кабула в Афганистане", - сказал Лодевик.

Представитель ведомства не предоставил информации о деталях предстоящих переговоров.