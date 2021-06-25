Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом

Израиль вернется к масочному режиму в закрытых пространствах из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В связи с ростом заболеваемости с 12.00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети до семи лет могут не следовать этому требованию.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Израиля с 15 июняотменило предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях, что является последним карантинным предписанием внутри государства.

Отмечается, что медицинские учреждения длительной госпитализации, гериатрические отделения, дома престарелых, а также лица, направляющиеся к месту прохождения обязательной самоизоляции, и пассажиры во время авиарейсов составляют исключение по данному предписанию.

С 1 июня в Израиле отменены почти все карантинные ограничения, введенные из-за COVID-19. Так, те граждане, которые прошли вакцинацию, могут свободно посещать общественные места.