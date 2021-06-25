Массовое отравление в Армении

- более 40 человек в больнице

Более 40 жителей села Айрум Тавушской области госпитализированы в Гюмри с острой кишечной инфекцией, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что в Гюмрийскую инфекционную больницу обратились 43 человека, из них 23 госпитализированы.

По информации ведомства, жители Айрума съели несвежий кебаб, приготовленный на природе. Сельчане скорее всего выехали на пикник, решив провести его на территории вблизи Гюмри, больше известной как Джарди дзор. Отмечается, что продукция хранилась не в холодильнике, что и стало причиной массового отравления.

Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое и средней тяжести.