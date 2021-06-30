В Армении обнаружен очаг сибирской язвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, три случая зафиксированы в двух селах Гегаркуникской области. Люди заразились от своих коров.

Пока не ясно, как возбудитель попал в организм животных. Исследования образцов почвы с полей вокруг сел не дали результата.