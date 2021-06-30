https://news.day.az/world/1357478.html В Армении обнаружен очаг сибирской язвы
В Армении обнаружен очаг сибирской язвы
В Армении обнаружен очаг сибирской язвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, три случая зафиксированы в двух селах Гегаркуникской области. Люди заразились от своих коров.
Пока не ясно, как возбудитель попал в организм животных. Исследования образцов почвы с полей вокруг сел не дали результата.
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