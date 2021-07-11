https://news.day.az/world/1360605.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По предварительным данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения находился в 26 км к востоку от города Ниноцминда, недалеко от поселка Самеба.
Магнитуда подземных толчков составила 3,8.
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