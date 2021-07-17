Лауреат Пулитцеровской премии погиб в Афганистане

Журналист агентства Reuters Даниш Сиддики был убит во время освещения столкновения между афганскими силами безопасности и боевиками движения "Талибан" возле пограничного перехода с Пакистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным агентства, Сиддики с начала июля работал на территории афганских спецподразделений, базирующихся в южной провинции Кандагар, и писал о боевых действиях между афганскими силами и талибами. Его последний репортаж был опубликован 13 июля.

Сиддики, родившийся в Мумбаи, работал с Reuters более десяти лет. В 2018 году он получил Пулитцеровскую премию в области художественной фотографии вместе с коллегами - за их работу, документирующую насилие, с которым столкнулась община рохинджа, компактно проживающая в Мьянме.

8 июля боевики "Талибана" атаковали второй крупнейший город Афганистана - Кандагар, в результате нападения пострадало несколько мирных жителей. Власти Афганистана сообщали, что талибами контролируется более 80% территории Афганистана, включая города на границе с соседними государствами.