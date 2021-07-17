В Грузии за сутки выявлено более 1,8 тыс. новых случаев COVID-19

В Грузии за последние сутки выявлено 1 808 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

От COVID-19 выздоровел 361 человек, скончались - 22.

За последние 24 часа в Грузии было проведено 34 979 тестов на коронавирус, в том числе 19 711 экспресс-тестов на антигены и 15 268 ПЦР-тестов.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 386 195 случаев заражения коронавирусом, из которых 363 318 человек выздоровели, 5 538 - скончались.

В целом в Грузии вакцинированы 345 295 человек, ежедневно вакцину получают 10 492 гражданина.

На карантине находятся 53 человека, в стационаре под наблюдением - 4 135.