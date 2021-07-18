В Грузии за последние сутки выявлено 1 286 зараженных коронавирусом

В Грузии за последние сутки выявлено 1 286 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 13 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 387 481, число умерших - 5 551.

Вылечились 365 019 человек.