https://news.day.az/world/1362797.html В Грузии за последние сутки выявлено 1 286 зараженных коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявлено 1 286 зараженных коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявлено 1 286 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 13 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 387 481, число умерших - 5 551.
Вылечились 365 019 человек.
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