В Эфиопии 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки

По меньшей мере 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Тана в штате Амхара в Эфиопии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила местная полиция.

Согласно данным, на борту лодки находились 13 пассажиров. Кроме того, в ней перевозили крупный груз.

В настоящее время спасатели заняты поиском пропавших пассажиров. Полиция выясняет причины произошедшего.