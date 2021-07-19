https://news.day.az/world/1362932.html В Эфиопии 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки
В Эфиопии 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки
По меньшей мере 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Тана в штате Амхара в Эфиопии.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила местная полиция.
Согласно данным, на борту лодки находились 13 пассажиров. Кроме того, в ней перевозили крупный груз.
В настоящее время спасатели заняты поиском пропавших пассажиров. Полиция выясняет причины произошедшего.
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