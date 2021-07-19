ОПЕК+ наращивает добычу

Страны альянса ОПЕК+ договорились о восстановлении добычи нефти до конца текущего года, а также о продлении действия соглашения до конца будущего. Добыча нефти с августа будет увеличена на 400 тыс. баррелей в сутки, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Экспортеры утвердили эти решения после того, как удалось сгладить противоречия между ближневосточными государствами. Ранее условия сделки отказались признать Объединенные Арабские Эмираты, предложив пересмотреть базовые параметры, по которым считаются квоты по сокращению или увеличению добычи нефти. По мнению Абу-Даби, квоты были несправедливыми, так как не отражали затраты на развитие промышленности в стране. В результате двухнедельных переговоров Саудовская Аравия согласилась удовлетворить эти требования, но наполовину.