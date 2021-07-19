https://news.day.az/world/1363152.html Кочарян отказался от депутатского мандата
Кочарян отказался от депутатского мандата
Второй президент Армении, лидер блока "Айастан" Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата,
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в своем Facebook.
В то же время Кочарян заявляет, что его отказ от мандата не означает отказа от политической борьбы.
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