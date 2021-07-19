Второй президент Армении, лидер блока "Айастан" Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата,

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в своем Facebook.

В то же время Кочарян заявляет, что его отказ от мандата не означает отказа от политической борьбы.