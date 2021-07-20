Курс биткоина рухнул

Биткойн в ходе торговой сессии снижался до $29,664 тыс. (-3,84%), свидетельствуют данные площадки на 08:37 (GMT+4), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным на 08:42 (GMT+4), курс биткойна находился на уровне $29,890 тыс. (-3,08%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".