Японские паспорта вакцинации будут действовать более чем в 30 странах

Паспорта вакцинации, возможность выдачи которых разрабатывается правительством Японии для путешествующих за рубеж граждан страны, будут действовать на территории более чем 30 государств. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что список с перечнем некоторых этих стран может быть опубликован 21 июля на сайте японского МИД.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като объявил, что местные власти начнут принимать заявки на выдачу паспортов вакцинации с 26 июля.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет. Сейчас в этой категории почти 83% привиты одной дозой вакцины, более 60% - двумя. В прошлом месяце в Японии началась иммунизация всех возрастных групп. По состоянию на 20 июля в стране 34,2% населения получили одну дозу вакцины, 22,3% - две.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием разработки AstraZeneca пока не проводится.