Полет Джеффа Безоса в США повлиял на экономику ближайших городов

Почти заброшенный городок в пустыне на западе Техаса может скоро побороться за звание новой космической столицы США. Его размеренную жизнь навсегда изменили 10 минут и 10 секунд полета корабля миллиардера Джеффа Безоса. Сотни, если не тысячи туристов и журналистов, которые хлынули в Ван-Хорн, всего за пару дней сделали местным бизнесменам почти годовую выручку.

Амбиции когда-то захолустного городка оценили журналисты РЕН ТВ, передает Day.Az.

В маленьком городке Ван-Хорн (до стартовой площадки отсюда несколько десятков километров) запуска "Нью Шепард" ждали чуть ли не больше, чем сами космические путешественники. Утренние газеты тут вышли с заголовками: "Ван-Хорн может стать вторым Хьюстоном". Перед стартом населенный пункт наводнили туристы, места в мотелях разлетелись за минуты.

Приземлившись в техасской пустыне после десятиминутной космической экспедиции, богатейший человек планеты заявил, что его компания уже получила заказы на такие же частные полеты, предварительная сумма контрактов - 100 миллионов долларов. Всего один туристический пакет продан за 28 миллионов. Для местных развитие космического туризма и "Блю Ориджин" в частности - билет если не к звездам, то уж точно - подальше от экономических терний. У Лизы Котрелл небольшое кафе, где случайные путники обычно заказывают мороженое и молочные коктейли. Но после запуска, который транслировали все телеканалы, стало понятно: меню надо срочно расширять.

"Безос впервые приехал к нам где-то 15 лет назад, и тогда люди узнали про Ван-Хорн. А теперь мы важная точка на карте", - поделилась она.

Главный завсегдатай местной пивной мистер Джерри Бикнелл до сих пор не может прийти в себя от того, что Ван-Хорн на его глазах превращается чуть ли не в звездный городок.

"Это просто безумие какое-то, в нашем захолустье я могу увидеть старт космического корабля прямо из своего дома", - рассказал он.

Однако полет Безоса и потраченная на него астрономическая сумма многих в Соединенных Штатах серьезно рассердили. И это не только сотрудники компании "Амазон", которым недавно урезали зарплату и, как они утверждают, создают невыносимые условия труда. В рядах критиков миллиардера оказался даже мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который оставил недвусмысленный комментарий под видео старта "Нью Шепард".

Из доклада американской налоговой службы, который недавно раскопали журналисты-расследователи, стало известно, что Безос платит в год подоходных налогов не более одного процента. Впрочем, многие американцы готовы простить ему даже такое - после эффектного суборбитального прыжка.

"После взлета, после того, как все увидели, как они проделали это, мы однозначно поменяли свое отношение к этому полету на позитивное. Думаю, людям, которые реагируют на это негативно, просто тяжело открыться чему-то новому", - рассказал местный житель Дэвид.

Хотя в действительности новым полет Безоса можно назвать с натяжкой - первым просторы вселенной все же улетел бороздить британский миллиардер Ричард Брэнсон. Но оба этих события очевидно формируют новую бизнес- и, как бы неправдоподобно сейчас это ни звучало, туристическую реальность. По мнению экспертов, подобные запуски с путешественниками на борту довольно скоро перестанут быть чем-то эксклюзивным. А значит, и цены станут доступнее.

"Через десять лет, вероятно, мы увидим падение цен на билеты, больше вовлеченных людей, больше пилотов. И, возможно, мы вернемся на Луну", - сказала бывший астронавт НАСА Мэй Джемиссон.

С уверенностью можно сказать одно: эпоха космического туризма стартовала окончательно и бесповоротно. О том, чтобы отправиться к кромке безвоздушного пространства, жители Ван-Хорна, конечно, даже не мечтают. Им хватает и того, что полет был виден из окна местного паба. Тем более, есть дела поважнее - к следующему запуску превратить закусочную, куда до сих пор заглядывали только редкие дальнобойщики, в приличный ресторан.