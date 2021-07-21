Личные данные покупателей билетов на Олимпиаду утекли в сеть

В сеть утекли личные данные людей, купивших билеты на Олимпиаду. Об этом сообщает Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти страны подтвердили, что в руках злоумышленников оказались логины и пароли покупателей билетов на Олимпиаду. Кроме того, киберпреступники получили доступ к личным данным волонтеров и тех, кто приобрел билеты на Паралимпийские игры.

Оганизационный комитет Олимпиады начал расследование.