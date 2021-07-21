https://news.day.az/world/1363570.html Личные данные покупателей билетов на Олимпиаду утекли в сеть
Личные данные покупателей билетов на Олимпиаду утекли в сеть
В сеть утекли личные данные людей, купивших билеты на Олимпиаду. Об этом сообщает Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Власти страны подтвердили, что в руках злоумышленников оказались логины и пароли покупателей билетов на Олимпиаду. Кроме того, киберпреступники получили доступ к личным данным волонтеров и тех, кто приобрел билеты на Паралимпийские игры.
Оганизационный комитет Олимпиады начал расследование.
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