В Италии чиновник застрелил мигранта

В Италии городской чиновник застрелил мигранта, который приставал к посетителям бара. Об этом сообщает издание La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел на площади Пьяцца Мирди в городе Ольтрепадана. Советник по вопросам безопасности итальянского города Вогера (под Павией) Массимо Адриатичи смертельно ранил 39-летнего мигранта из Марокко.

По словам арестованного, он сделал выстрел ненамеренно. Марокканец толкнул его, когда Адриатичи держал в руке пистолет. "Он был в ярости из-за моего звонка в полицию", - заявил чиновник.

Сейчас Адриатичи находится под домашним арестом. Следствие прорабатывает версию о законной самообороне.

В свою очередь партия Северная лига, членом которой является задержанный, отметила, что инцидент следует расценивать как самооборону, потому что "возможность защитить себя - это законное право". Также лидеры партии указали на тот факт, что 39-летний мигрант был неоднократно замечен в противоправной деятельности.