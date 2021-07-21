Протесты в Иране

В результате стрельбы в иранской провинции Хузестан был застрелен местный житель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Fars.

Инцидент произошел в городе Изе, где прошли акции протеста в связи с серьезной нехваткой питьевой воды. В ходе манифестаций из толпы был открыт огонь, и один человек получил ранения, от которых умер в больнице. Еще 14 сотрудников полиции получили ранения и травмы во время разгона протестующих. Некоторые из стражей порядка госпитализированы.

Местные власти опровергли слухи о том, что в ходе беспорядков погибли еще три человека.

В результате сильнейшей за последние несколько десятилетий засухи в Иране во многих городах страны наблюдается нехватка питьевой воды. В Хузестане эта проблема приняла серьезный характер. Власти направляют в провинцию автоцистерны с водой.