В США назвали преимущество российского Су-75

Российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate ("Шах и мат") и Су-75, может иметь преимущество перед другими истребителями, пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно журналу, ЛТС отличает большое крыло, что позволяет сделать два предположения. Во-первых, Checkmate может использоваться в качестве палубного истребителя. Во-вторых, Су-75 может быть способен летать на больших высотах.

"Большое крыло увеличивает подъемную силу и позволяет самолету подниматься выше, чем это может сделать аналогичная конструкция с крылом меньшего размера", - говорится в публикации издания из США.

Там же отмечается, что это может "приводить к меньшей максимальной скорости по сравнению с конструкцией с небольшим крылом".

Издание приводит комментарий авиационного эксперта Тома Купера, согласно оценкам которого ЛТС способен подниматься на высоту 12-18 километров, "если даже не выше". "Я бы сказал: оптимизирован для работы на большой высоте", - заметил специалист.

Согласно Forbes, "высокий полет также дает преимущество в дальности полета". "В этом отношении Checkmate может потребоваться помощь. Его небольшие габариты, кажется, намекают на скромный внутренний запас топлива", - предполагают в журнале.