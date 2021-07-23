В Токио завершилась эстафета олимпийского огня

Последний этап эстафеты олимпийского огня в столичной префектуре Японии завершился в пятницу в преддверии официального открытия Игр. Торжественная церемония, посвященная этому событию, проходит возле здания токийской мэрии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заключительная часть эстафеты началась 9 июля и продлилась 15 дней. В Токио забег проходил в закрытом режиме без зрителей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Исключение составили отдаленные и малонаселенные островные территории, входящие в столичную префектуру. Последним факелоносцем эстафеты стал потомственный актер театра кабуки Канкуро Накамура VI.

После этого вечером огонь будет доставлен на главную олимпийскую арену, где состоится церемония открытия Игр. Кто именно поднесет факел к чаше пока неизвестно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.