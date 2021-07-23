https://news.day.az/world/1363989.html В Италии в августе непривитых перестанут пускать на массовые мероприятия

В Италии в августе непривитых перестанут пускать на массовые мероприятия

В мире, 23 июля 2021 09:37 277
В Италии в августе непривитых перестанут пускать на массовые мероприятия

В Италии с 6 августа на многолюдные мероприятия будут пускать только тех, кто полностью вакцинирован от коронавируса COVID-19. Об этом как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает газета "Corriere della Sera".

Итальянское правительство согласовало изменение принципа работы так называемого "зеленого пропуска", в котором отмечается, вакцинирован ли тот или иной человек. С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны. На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" не потребуется.

Ночные клубы в Италии пока что останутся закрытыми.

"Зеленые пропуска" не потребуются в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах.

Как сообщают СМИ, мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск" требовали только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.

"Зеленый пропуск" - это документ, который подтверждает, что его владелец был вакцинирован, сдал негативный тест на коронавирус или выздоровел от заболевания. В Италии его используют с июня.

Согласно информации издания The Financial Times, в Италии обе дозы получили 45,9% населения. Ранее власти страны заявляли, что планируют делать не менее 500 тысяч прививок в день, чтобы вакцинировать 80% населения к сентябрю.

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