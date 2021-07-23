В России трое подростков спасли ребенка из горевшего дома

В Красноярском крае трое подростков из Енисейского района спасли ребенка из огня, а также помогали пожарным бороться с пламенем в двухэтажном доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в селе Верхенепашино в одной из квартир в двухэтажном жилом доме из бруса. Прибывшие на место ЧП пожарные увидели густой черный дым из окон двух квартир.

Из огня удалось вытащить двух человек - мужчину и женщину. Последней пришлось проводить реанимационные мероприятия, так как она не подавала признаков жизни. Позже ее передали медикам.

Очевидцы рассказали спасателям, что в доме находился и ребенок. Пожарные отправились искать его, однако в скором времени поступил сигнал о том, что он уже спасен.

Выяснилось, что малыша спасли трое подростков - Игорь Фторых, Иван Рукосуев и Иван Матюнин. Ребята проезжали мимо и не смогли остаться в стороне от чужого горя. Помимо этого, подростки помогли провести пострадавшей женщине сердечно-легочную реанимацию и разматывали рукава. Также они оттаскивали от пожарных жителя дома, постоянно рвавшегося в огонь.

По словам одного из подростков, они катались на велосипедах и заметили дом, который был весь в дыму.

"Мы увидели, что горит квартира на первом этаже и услышали, как женщина со второго этажа кричит: помогите спустить ребенка. Я ее попросил скинуть одеяло, чтобы мы его растянули и ребенок упал на одеяло. Мы же могли его и не поймать просто так. Она скинула одеяло, мы малыша и приняли", - вспоминает Иван Матюнин.

Ребята отметили, что страха у них не было, так же как и желания снимать происходящее на телефон.

"Героем я себя не считаю, я просто выполнял свой гражданский долг", - заявил второй юный спасатель Иван Рукосуев.

В ГУ МЧС России по краю намерены поощрить ребят за оказанную помощь и проявленный героизм.