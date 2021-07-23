https://news.day.az/world/1364158.html Разведка США дала название российскому Су-75
Разведка США дала название российскому Су-75
Разведка США дала название Screamer ("Крикун") российскому легкому тактическому самолету (ЛТС), известному как Checkmate ("Шах и мат") и Су-75, утверждает Defense Blog, ссылаясь на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Разведка США назвала новый российский истребитель Screamer", - пишет издание.
Defense Blog отмечает, что подобное название ЛТС получил из-за своего большого воздухозаборника, придающего самолету особый вид.
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