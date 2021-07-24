Принц Гарри опубликует часть своих мемуаров после смерти Елизаветы II

Принц Гарри заключил контракт с британским издательством Penguin Random House контракт на четыре книги его воспоминаний о жизни в королевской семье Великобритании. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники. При этом вторая книга выйдет только после смерти его бабушки, королевы Елизаветы II, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В официальном заявлении герцога Сассекского, опубликованном в начале недели, упоминалась только одна книга, поэтому новость о том, что серий планируется больше, только больше взволновала общественность, касаемо содержимого мемуаров. Мнения разделились, но большинство британских подданных предположили, что, скорее всего, 95-летняя королева не выдержит всех "откровений", которыми принц Гарри решил поделиться с публикой, не даст одобрения на публикацию, или просто будет "очень расстроена".

Сообщается, что 36-летний принц выставил свои мемуары на аукцион. Начальная ставка составляла 25 миллионов долларов, финальная, по данным газеты, может достичь 40 миллионов.

Кроме того, по данным газеты, жена принца Гарри Меган Маркл также подписала контракт с Penguin Random House на публикацию собственной книги. Предположительно, это будет руководство по здоровому образу жизни. Ранее Маркл опубликовала сборник стихов под названием "Лавка", в котором рассказывалось об отцовской любви. Общественность предположила, что прототипом для книги стали принц Гарри и их сын Арчи.

По данным инсайдеров газеты, первая книга выйдет в следующем году - в семидесятую годовщину королевы на троне. В ней он, по данным СМИ, разоблачает британскую королевскую семью. Из-за этого принц Гарри может не получить приглашение на праздничные мероприятия по случаю "платинового юбилея".