В Афинах полиция применила слезоточивый газ против противников принудительной вакцинации
Греческая полиция разогнала в субботу вечером массовый митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса, которые собрались на центральной площади Синтагма, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Митинг, на который, по оценкам полиции, пришли около 2 000 человек, проходил у стен греческого парламента, окруженного плотным кольцом полицейского спецназа. Как убедился корреспондент ТАСС, полиция была в полной экипировке, в касках, с пластиковыми щитами и противогазами.
Под конец митинга несколько молодых людей с платками на лицах начали бросать в сторону спецназа бутылки с зажигательной смесью, которые с треском стали взрываться, поднимая облака пламени и дыма. Полицейские тут же ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Также на демонстрантов стал двигаться водометный автомобиль "Авра", поливая их мощными струями воды. Участники митинга сразу же начали разбегаться по соседним улицам, которые также были перекрыты отрядами полиции.
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