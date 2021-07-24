В Афинах полиция применила слезоточивый газ против противников принудительной вакцинации

Греческая полиция разогнала в субботу вечером массовый митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса, которые собрались на центральной площади Синтагма, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Митинг, на который, по оценкам полиции, пришли около 2 000 человек, проходил у стен греческого парламента, окруженного плотным кольцом полицейского спецназа. Как убедился корреспондент ТАСС, полиция была в полной экипировке, в касках, с пластиковыми щитами и противогазами.

Под конец митинга несколько молодых людей с платками на лицах начали бросать в сторону спецназа бутылки с зажигательной смесью, которые с треском стали взрываться, поднимая облака пламени и дыма. Полицейские тут же ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Также на демонстрантов стал двигаться водометный автомобиль "Авра", поливая их мощными струями воды. Участники митинга сразу же начали разбегаться по соседним улицам, которые также были перекрыты отрядами полиции.