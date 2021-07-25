Стрельба произошла в пиццерии в США

Стрельба произошла в американском штате Теннесси, сообщается на странице Police frequency в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в пиццерии в городе Мемфис. По данным полиции, два человека были расстреляны после ссоры между семьями.

В социальных сетях появилось видео с места произошедшего, снятое очевидцами. На этих кадрах раздаются выстрелы, люди кричат от ужаса.