Число жертв наводнения в Германии превысило 180

Число жертв разрушительного наводнения на западе ФРГ превысило 180, пропавшими без вести до сих пор числятся 73 человека, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в среду полицейское управление в Кобленце, в земле Рейнланд-Пфальц погибли как минимум 134 жителя. Еще 47 жертв зарегистрировано до сих пор в Северном Рейне - Вестфалии. Число пострадавших, по оценке правоохранительных органов, выросло до 766.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.