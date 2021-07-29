Анталья в огне

По меньшей мере один человек погиб в провинции Анталья близ курортного города Манавгат в Турции: там из-за сильной жары бушуют лесные пожары. СМИ сообщают, что за медицинской помощью обратились свыше 60 человек. Мэр Манавгата призвал власти объявить город зоной бедствия.

Возгорание в лесном массиве уничтожило сотни гектаров деревьев и перекинулось на жилые кварталы: в Анталье эвакуированы пять населенных пунктов. На борьбу с огнем мобилизованы 400 пожарных, привлечена авиация, в том числе российская.