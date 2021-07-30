В Израиле началась вакцинация лиц старше 60 лет третьей дозой Pfizer

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил в четверг о начале национальной кампании по вакцинации от коронавируса лиц старше 60 лет третьей дозой препарата американской компании Pfizer. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Экспертная комиссия Министерства здравоохранения Израиля официально утвердила рекомендацию делать третий укол-бустер вакцины от ковида гражданам Израиля старше 60 лет. Мы начинаем национальную кампанию по вакцинации третьей дозой", - заявил Беннет, отметив, что "президент [Израиля] Ицхак Герцог первым [в рамках этой кампании] получит прививку-бустер уже завтра".

Премьер также сообщил, что "Израиль уже осуществил вакцинацию 2 тыс. человек с иммунодефицитом третьей дозой без серьезных последствий". "По мере продвижения мы [власти Израиля] будем делиться информацией [о ходе вакцинации] с мировым сообществом", - добавил Беннет в ходе телевизионного обращения, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.