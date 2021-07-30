WhatsApp грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные в России

Мессенджер WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы, куда поступил соответствующий протокол, передает Day.Az.

"В суд поступил протокол в отношении WhatsApp, составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ). Максимальное наказание по данной статье - штраф в размере 6 млн рублей", - сказали в суде.

Там добавили, что дата заседания по этому делу пока не назначена.