https://news.day.az/world/1367645.html НАСА опубликовало спутниковые снимки лесных пожаров в Турции
НАСА опубликовало спутниковые снимки лесных пожаров в Турции
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США опубликовало спутниковые снимки лесных пожаров в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие снимки размещены на странице ведомства в Twitter.
Подчеркивается, что в результате пожаров сгорело более 136 тысяч гектаров леса.
Отметим, что в Турции продолжаются работы по тушению лесных пожаров. Свою поддержку оказывает и Азербайджан. По поручению Президента Ильхама Алиева в братскую страну отправился очередной, третий по счету, пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана.
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