Власти Аргентины сообщили о новом смягчении карантинных ограничений

Правительство Аргентины объявило о новом смягчении карантинных ограничений и подготовке к снятию введенных из-за коронавируса запретов. Об этом сообщил в пятницу президент страны Альберто Фернандес, передает ТАСС.

"Начиная с завтрашнего дня мы шаг за шагом будем увеличивать число людей, которые могут собираться в одном месте", - сказал он в ходе обращения, которое транслировалось на канале правительства в YouTube. Как сообщили в правительстве, рестораны, театры, спортзалы теперь смогут работать с заполняемостью до 70%.

Глава государства отметил, что в Аргентине "последние десять недель наблюдается снижение количества новых случаев заражения и восемь недель - смертей". "Эти достижения позволяют нам продвинуться с планом [снятия ограничений]", - отметил Фернандес. По его словам, по мере расширения охвата вакцинации вторыми дозами будет снят запрет на проведения массовых мероприятий.

Правительство Аргентины также сообщило об увеличении количества людей, которые могут въезжать в страну, до 11 900 человек в неделю.