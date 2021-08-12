https://news.day.az/world/1369386.html Исфандияру Вагабзаде запретили въезд в Россию на 50 лет
Исфандияру Вагабзаде запретили въезд в Россию на 50 лет
МВД РФ приняло решение о запрете въезда в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Исфандияру Вагабзаде.
"Сегодня <...> приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь", - говорится в сообщении ведомства.
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