Исфандияру Вагабзаде запретили въезд в Россию на 50 лет

МВД РФ приняло решение о запрете въезда в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Исфандияру Вагабзаде.

"Сегодня <...> приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь", - говорится в сообщении ведомства.