WP: лидер талибов Барадар может возглавить Афганистан

Лидер радикального движения "Талибан" Абдул Гани Барадар, вернувшийся в Афганистан спустя 20 лет после изгнания, может стать следующим лидером страны. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az.

Как передает издание, Барадар прибыл в Кандагар в сопровождении белых внедорожников, был встречен фейерверками и принят тысячами афганцев.

"В течение многих лет политические лидеры "Талибана" были призраками, невидимыми стратегами могущественного повстанческого движения, а теперь здесь был конвой с Абдул Гани Барадаром", - подчеркивается в сообщении издания.

Отмечается, что политическое влияние Барадара успело сформироваться за годы его отсутствия в стране. В частности, его политическую легитимность повысил опыт пребывания в пакистанской тюрьме.

"Талибан" обычно описывается как марионетка Пакистана, чего никогда не было. Они очень сильно зависят от Пакистана, и Пакистан имеет на них влияние, но "Талибан" самостоятельная организация. И я думаю, что опыт Барадара в пакистанских тюрьмах сделает его тем, кто не следует пакистанским приказам", - рассказал изданию бывший немецкий дипломат Томас Руттиг.

Эксперт подчеркнул, что именно Барадар возглавлял делегацию талибов в ходе переговоров с американскими властями в Дохе в 2020 году, а также показал себя как политик, который является противовесом более воинственно настроенных представителей "Талибана".