В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка

Стычка произошла во вторник в парламенте Армении во время выступления премьера Никола Пашиняна, который представлял программу правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, словесная перепалка депутата от оппозиционной фракции "Честь имею" Анны Мкртчян с Пашиняном переросла в конфликт с парламентариями от правящей фракции "Гражданский договор".

Спикер парламента Ален Симонян потребовал от Мкртчян покинуть зал заседаний, когда та отказалась, сотрудники Службы безопасности попытались ее вывести. На защиту коллеги встали оппозиционные депутаты.

В заседании был объявлен перерыв, во время которого возникла стычка. Служба безопасности силой пыталась вывести оппозиционеров из зала. Затем заседание парламента возобновилось.