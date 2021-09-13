Вертолет со спасателями потерпел крушение на юго-востоке Франции

Вертолет спасательной службы департамента Изер потерпел крушение в горах на юго-востоке Франции.

Об этом сообщил телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На борту воздушного судна находилось пять человек. Информации об их состоянии телеканал не приводит. На место крушения, неподалеку от коммуны Виллар-де-Ланс, выехали спасатели. Погодные условия не были сложными. Причины, по которым произошла авария, пока не выяснены.

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен сообщил, что бортинженер спасательного вертолета умер от полученных травм.

"Выражаю искренние соболезнования семье и коллегам бортинженера спасательной службы, который погиб в результате падения вертолета с пятью людьми на борту", - написал он на своей странице в Twitter. Министр также сообщил, что намерен в понедельник отправиться в департамент Изер, чтобы встретиться с жандармами и спасателями.

На место происшествия прибыли спасатели из коммуны Виллар-де-Лан, сотрудники горного отряда жандармерии на вертолете и медики.

По предварительным данным, спасатели вылетели для оказания помощи пострадавшему велосипедисту, который катался в горах близ коммуны.

Один из очевидцев рассказал, что вертолет сделал несколько кругов над предполагаемым местом посадки, после чего внезапно потерял высоту и рухнул на землю. По его словам, после падения было слышно два взрыва. В эфире показали фотографию и видео, на которых видно, как из-за деревьев на холме поднимается густой черный дым.

Радио France Bleu также приводит слова очевидца, который утверждает, что видел, как из разбившегося вертолета выбрались два пилота, они были в крови. По его словам, еще одному человеку делали непрямой массаж сердца, однако точной информации о его состоянии, как и о еще двух находившихся на борту людях пока нет. Сейчас на место прибыли спасатели из Виллар-де-Лан, сотрудники горного отряда жандармерии (PGHM) на вертолете и наряд скорой помощи с врачом.