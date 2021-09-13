Полиция жестоко избивает протестующих в Амстердаме против роста цен на жилье

В Амстердаме произошли столкновения полиция протестующими.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война", сотни людей вышли на марши против роста цен на жилье в Нидерландах.

На кадрах видно, как безжалостно нидерландские полицейские избивают без разбору протестующих граждан: