https://news.day.az/world/1379312.html Полиция жестоко избивает протестующих в Амстердаме против роста цен на жилье - ВИДЕО
Полиция жестоко избивает протестующих в Амстердаме против роста цен на жилье - ВИДЕО
В Амстердаме произошли столкновения полиция протестующими.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война", сотни людей вышли на марши против роста цен на жилье в Нидерландах.
На кадрах видно, как безжалостно нидерландские полицейские избивают без разбору протестующих граждан:
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